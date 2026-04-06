会社員の倉間さんの漫画「トイレ論争」がインスタグラムで1700以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

居酒屋でトイレに行った作者。席に戻ると、彼氏から「トイレは男女共用か」と聞かれました。共用だったことを伝えると…という内容で、読者からは「彼の気持ち、分かるわ〜」「大をした後は特に気にしてしまう」「気遣いやマナーは大切ですよね」などの声が上がっています。

何気ない一言で見えた、トイレへのこだわり

倉間さんは、インスタグラムで作品を発表しています。倉間さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「トイレ論争」を描いたきっかけを教えてください。

倉間さん「普段、私はトイレが共用か男女別かをあまり気にしたことがなかったので、『男女別の方がいい』という彼のこだわりが面白いと感じたからです」

Q.共用トイレを使うマナーとして、意識していることはありますか。

倉間さん「特段、私が意識していることはありません。しかし、男性が使った後はよく便座が上がっていることがあるので、使用後は便座を下げてほしいと思います。なお、自宅のトイレでの立ち小便は絶対に許しません。飛び散るので（笑）」

Q.ちなみにこの後、彼はどこで用を済ませたのでしょうか。

倉間さん「駅のトイレだったと思います。無事、生み落とせたようです」

Q.前回のインタビュー以来、その後の創作活動に変化はありますか。

倉間さん「本業が忙しくなったということもあり、創作活動は控え目になりました。以前は、仕事から帰宅後、すぐ創作活動を行っていましたが、現在は疲れてすぐに寝てしまいます」

Q.漫画「トイレ論争」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

倉間さん「『分かる！』という共感の声が多かったです。男性だけでなく、女性も『共用トイレは嫌だ』という声が多く、『特に気にしない私は少数派なんだ…』とびっくりしました。臭い対策に関しては、『消臭スプレーを持ち歩いてみては』という声もありました」