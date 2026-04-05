引っ越しや部屋の模様替えなどの時に使わなくなったモバイルバッテリーを見つけ、そのままごみ袋に入れて処分していませんか。誤った方法でモバイルバッテリーを処分しないよう、ドコモ公式サポートの公式Xアカウントが注意を呼び掛けています。【要注意】「えっ…知らなかった」これが、モバイルバッテリーの「NGな捨て方」です！公式アカウントは「リチウムイオン電池の一般ごみ廃棄はNG！」「リチウムイオン電池を誤って