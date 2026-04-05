引っ越しや部屋の模様替えなどの時に使わなくなったモバイルバッテリーを見つけ、そのままごみ袋に入れて処分していませんか。誤った方法でモバイルバッテリーを処分しないよう、ドコモ公式サポートの公式Xアカウントが注意を呼び掛けています。

【要注意】「えっ…知らなかった」 これが、モバイルバッテリーの「NGな捨て方」です！

公式アカウントは「リチウムイオン電池の一般ごみ廃棄はNG！」「リチウムイオン電池を誤って一般ごみに出すと、収集や処理の過程で発火や火災につながります」と投稿。

モバイルバッテリーに使用されているリチウムイオン電池は、外部からの強い衝撃や圧迫が加わると、部品の変形や損傷が生じ、内部でショートしてしまうといいます。実際に、一般ごみとして捨てられたモバイルバッテリーが原因でごみ収集車やごみ処理施設などで火災が相次いで発生しています。

同アカウントは「引っ越しや模様替えなどで不要品を捨てる機会が多いこの時期、役目を終えたリチウムイオン電池は正しく廃棄し、火災ゼロを目指しましょう」と呼び掛けています。