田久保真紀被告偽の東洋大の卒業証書を市議会議長らに示したなどとして在宅起訴された静岡県伊東市の前市長田久保真紀被告（56）が、実在する大学教員の名前を使い、証書を偽造したとみられることが31日、関係者への取材で分かった。偽造が発覚しないよう、被告が考案した可能性がある。一方、偽造証書に押された印鑑に刻まれた教員の肩書は、正規の証書と異なっていた疑いも判明した。関係者によると、偽の卒業証書には、学長