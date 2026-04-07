警察が“ニセ卒業証書”を押収して、白日のもとに晒せば手っ取り早いのにまどろっこしい――。前伊東市長・田久保眞紀被告の捜査を見て、そう感じた人は多いのではないか。これから始まる裁判のポイントを、元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士が解説する。＊＊＊【写真を見る】“Relux”。強心臓ぶりが窺える田久保被告の「イメチェン投稿」カルロス・ゴーン事件の判決「偽造文書なしで、文書偽造の罪を問う」――。前伊