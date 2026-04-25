1月12日投開票の前橋市長選挙で勝利した小川晶氏（43）。市幹部職員の既婚男性とラブホテルを複数回利用した問題で昨年11月末に辞職していたが、出直し選を制して再び市長の座に返り咲いてから早くも100日が過ぎた。「前橋市長選では5人の候補者が立候補しましたが、12日の午後7時すぎに報道各社が開票率0％で当選確実を報じる“ゼロ打ち”の展開に。騒動の影響で小川氏の苦戦も予想されていましたが、選挙戦では自身の不祥事に対