自身の学歴詐称問題に関連し、有印私文書偽造罪、地方自治法違反などの罪で在宅起訴された静岡県伊東市の田久保真紀前市長が、静岡地裁に「公判前整理手続」を請求したことが明らかになっている。 関係者によれば、田久保前市長は検察側の主張や証拠を把握する目的で、起訴直後にこの手続きを請求したとされる。一部で「往生際悪い」「時間稼ぎではないか」との声も上がっているが、弁護人は「認められれば証拠を幅広く見た上で