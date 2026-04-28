混乱させたまま静岡県伊東市内の小高い丘にそびえたつ瀟洒(しょうしゃ)な一軒家。敷地内には広大な庭が広がり、高級別荘地として知られるエリアの中でもひときわ目立っている。４月のある平日の午後３時過ぎ、件(くだん)の邸宅からグレーのスウェットに黒のズボン、手には青色のゴム手袋をはめた女性が現れた。女性は約１時間、スコップで庭先の土を掘り起こして苗を植えるなど、趣味と公言しているガーデニングに精を出した。止ま