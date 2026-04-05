静岡県伊東市の前市長・田久保真紀氏に、ニセ卒業証書の疑惑が浮上していた。静岡地検は2026年3月30日、田久保氏を有印私文書偽造・同行使および地方自治法違反の罪で在宅起訴した。なお、田久保氏は昨年10月31日に失職し（12月14日の市長選で落選）、その退職手当、いわゆる退職金は約192万円とされる。昨年11月26日時点で一時差し止めとなっているが、市の条例によれば、今回の容疑で拘禁刑以上の刑などに至らなかった場合には、