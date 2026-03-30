3月30日、女優の満島ひかり（40）が、自身のInstagramを通じ、モデルの浅野啓介（32）との結婚と妊娠を発表した。おめでたいニュースに祝福の声が広がるなか、満島が過去に語っていた“独特な結婚観”にも改めて注目が集まっている。連名で発表されたコメントでは、《浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしましたそして お腹の中には新しい命が宿っております》と報告。さらに、《周りからの協力や温かな気