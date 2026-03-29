『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ W ヒーロー夏映画 2026』が2026年7月24日（金）に公開することが決定。超ティザービジュアルと超特報が公開された。『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜午前9：00〜9：30／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身！悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッ