【仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ W ヒーロー夏映画 2026】7月24日公開！ ビジュアルと特報公開
『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ W ヒーロー夏映画 2026』が2026年7月24日（金）に公開することが決定。超ティザービジュアルと超特報が公開された。
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜午前9：00〜9：30／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身！ 悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。莫が ”予知夢” から目覚めるとともに、懲役1000年の罪人 ”仮面ライダードォーン” が現れ……！？ TVシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏堂々初登場！ 夢と現実が交錯する映画ならではの世界を見逃すな！
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（毎週日曜午前9：30〜10：00／テレビ朝日系）は、スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」の記念すべき第1弾。1982年の『宇宙刑事ギャバン』の精神を踏襲し、多元宇宙（コスモレイヤー）を舞台に、次元を超えられるギャバンが各次元で発生する「エモルギー犯罪」を解決していく超次元英雄譚。大型宇宙戦艦コスモギャバリオンに乗って、映画でも次元を超えて「蒸着」だ！
現在TVシリーズで大きな転機を迎え、 ”一本取られた！” ”衝撃の展開” と話題沸騰中の『仮面ライダーゼッツ』。そして、蒸着プロセスやアクションのクオリティの高さに ”スタイリッシュでかっこいい！” と大絶賛の声が続出している『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』。
TVシリーズでも目が離せない2作が映画で更なる進化を遂げる―。『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ W ヒーロー夏映画 2026』の超ティザービジュアルが公開。
足元に大きく「ZEZTZ」「GAVAN」と描かれた暗い道の中、並び立って光を背に受け、こちらに歩いてくる Wヒーロー。そして「準備は、いいか？」というコピーは、何かが始まる直前の静寂をまとい、まさにヒーローの新時代の幕開けを予感させる。己の名に重なる、その象徴的な影が伸びた先で、どんな戦いが待っているのか――。かつてなくスタイリッシュでドラマチックなビジュアルは、新時代を切り開く二人の静かな闘志と並々ならぬ決意を感じさせ、この夏、Wヒーローがスクリーンでどのような軌跡を描くのか、この唯一無二のビジュアルで、ファンの期待も最高潮に。
また、新機軸のヒーロー到来を予感させる超特報も同時公開。ゼッツの象徴的な胸の変身ベルト、そしてギャバン・インフィニティのメタリックに輝く真紅のコンバットスーツが次々と大写しに。暗闇の中で赤く鋭く光る二人の眼差しが、次元を超えた壮大なストーリーを予感させ、短い時間ながらもクールな雰囲気の中に圧倒的なインパクトを残す超特報だ。
（C）2026 映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会
（C）石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
（C）テレビ朝日・東映 AG・東映
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜午前9：00〜9：30／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身！ 悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。莫が ”予知夢” から目覚めるとともに、懲役1000年の罪人 ”仮面ライダードォーン” が現れ……！？ TVシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏堂々初登場！ 夢と現実が交錯する映画ならではの世界を見逃すな！
現在TVシリーズで大きな転機を迎え、 ”一本取られた！” ”衝撃の展開” と話題沸騰中の『仮面ライダーゼッツ』。そして、蒸着プロセスやアクションのクオリティの高さに ”スタイリッシュでかっこいい！” と大絶賛の声が続出している『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』。
TVシリーズでも目が離せない2作が映画で更なる進化を遂げる―。『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ W ヒーロー夏映画 2026』の超ティザービジュアルが公開。
足元に大きく「ZEZTZ」「GAVAN」と描かれた暗い道の中、並び立って光を背に受け、こちらに歩いてくる Wヒーロー。そして「準備は、いいか？」というコピーは、何かが始まる直前の静寂をまとい、まさにヒーローの新時代の幕開けを予感させる。己の名に重なる、その象徴的な影が伸びた先で、どんな戦いが待っているのか――。かつてなくスタイリッシュでドラマチックなビジュアルは、新時代を切り開く二人の静かな闘志と並々ならぬ決意を感じさせ、この夏、Wヒーローがスクリーンでどのような軌跡を描くのか、この唯一無二のビジュアルで、ファンの期待も最高潮に。
また、新機軸のヒーロー到来を予感させる超特報も同時公開。ゼッツの象徴的な胸の変身ベルト、そしてギャバン・インフィニティのメタリックに輝く真紅のコンバットスーツが次々と大写しに。暗闇の中で赤く鋭く光る二人の眼差しが、次元を超えた壮大なストーリーを予感させ、短い時間ながらもクールな雰囲気の中に圧倒的なインパクトを残す超特報だ。
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