おならが臭うようになり、気になったことはありませんか。SNS上では「臭いおならが止まらなくなってしまった」「気まずい」などの声が上がっています。おならの臭いがきつくなった場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。おならの臭いを悪化させる食べ物や病気が潜んでいる可能性などについて、天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニック（大阪市天王寺区）院長で総合内科専門医、消化器病専門医、内視鏡専門医の安江千