おならが臭うようになり、気になったことはありませんか。SNS上では「臭いおならが止まらなくなってしまった」「気まずい」などの声が上がっています。おならの臭いがきつくなった場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。おならの臭いを悪化させる食べ物や病気が潜んでいる可能性などについて、天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニック（大阪市天王寺区）院長で総合内科専門医、消化器病専門医、内視鏡専門医の安江千尋さんに聞きました。

【えっ】マジでヤバっ！ これが「おなら」の臭いを強くする食べ物です！

食生活だけのせいではない？

Q.そもそも、「おならが臭う」原因について、教えてください。普段の食生活に原因があるのでしょうか。

安江さん「おなら（腸内ガス）の臭いは、主に腸内細菌が食べ物を分解する際に発生するガスの種類によって決まります。通常、おならの大部分は窒素や酸素、二酸化炭素、水素、メタンなど無臭のガスですが、臭いの原因となるのは硫化水素、アンモニア、メチルメルカプタンなど、ごく一部の硫黄を含むガスです。

おならの臭いには個人差がありますが、まず食生活が最も大きく影響します。特に注意したいのが『卵が腐ったような臭い』です。これは主に硫化水素というガスによるもので、腸内で肉類や卵などのタンパク質が分解される際に発生します。具体的には、次のような食品が原因になりやすいです」

・肉類や脂質の多い食事

・卵や乳製品

・ニンニク、タマネギなどの硫黄を含む食品

・アルコール

これらの食品は腸内で分解される際に、腐敗性のガスを発生させやすくなります。

次に重要なのが腸内環境（腸内フローラ）です。腸内には善玉菌、悪玉菌、日和見菌が存在しますが、食生活の乱れやストレス、抗菌薬の使用などにより悪玉菌が優位になるとタンパク質の『腐敗』が進み、より臭いが強いガスが発生します。この状態は『腸内腐敗』とも呼ばれています。

便秘も大きな原因の一つです。便が腸内に長くとどまることで腐敗が進み、より臭いが強いガスが発生します。このほか、消化吸収がうまくいかないことも原因です。例えば、胃や膵臓（すいぞう）の働きが弱い場合、タンパク質が十分に分解されず腸に届き、そこで悪玉菌により分解されて臭いの強いガスが発生します。

Q.おならが臭い場合、大腸がんのように危険な病気の可能性はありますか。

安江さん「『おならが臭い＝危険な病気なのか』という点ですが、多くの場合は生活習慣や腸内環境の問題であり、直ちに重大な病気を意味するものではありません。ただし、注意が必要なケースもあります。例えば次のようなケースに該当する場合、大腸がんや炎症性腸疾患、感染性腸炎などの可能性を考慮する必要があります」

【病気の可能性があるおなら】

・急に臭いが強くなった

・下痢や便秘のような便通異常が続く

・血便や黒色便がある

・体重減少を伴う

特に大腸がんの場合、「おならの臭い」だけで診断されることはありませんが、便の変化や血便、体重減少などを伴う場合は重要なサインとなり得ます。

つまり、おならの臭いは「日常的な体の状態を反映するサイン」です。「臭いの強さや種類」だけで病気を特定することは難しく、単独では過度に心配する必要はありませんが、他の症状と併せて判断することが重要です。

Q.「おならが臭う」状態を放置すると、どうなりますか。

安江さん「おならの臭いが強い状態を放置した場合、すぐに重大な病気につながるとは限りませんが、腸内環境の悪化が続いているサインである可能性があります。

まず、腸内環境が乱れた状態が続くと、悪玉菌が優位になり、腸内で腐敗が進みやすくなります。その結果、『ガスの増加』『腹部膨満感』『便秘や下痢』といった症状が慢性化することがあります。

また、腸内環境の悪化は、近年では免疫機能、代謝、精神状態（腸脳相関）などにも影響すると考えられており、全身の健康にも関係します。

さらに、臭いの強いおならの背景に『過敏性腸症候群』『慢性的な消化不良』『食事の偏り』などがある場合、それらを放置することで症状が悪化する可能性があります。

重要なのは、『臭いそのもの』よりも、その原因となっている生活習慣や体の状態です。一方、何度も強調しますが『急激な症状の変化』『体重減少』『血便』『強い腹痛』はより重大な疾患のサインである可能性があります。放置せず受診してください」

Q.おならの臭いを改善するには、どうしたらよいのでしょうか。対処法について、教えてください。

安江さん「おならの臭いを改善するためには、腸内環境を整えることが最も重要です。

まず基本となるのが食事の見直しです。『肉類や脂質に偏った食生活を送らない』『野菜や食物繊維を十分に取る』『ヨーグルトや納豆などの発酵食品を取り入れる』といったことを意識してください。特に食物繊維は、善玉菌のエサとなり腸内環境を改善します。

次に重要なのが便通の改善です。『水分をしっかり取る』『ウオーキングなどの適度な運動を行う』『朝食を取る習慣を身に付ける』の3つを実践することで、腸の動きが整い、ガスの滞留や腐敗を防ぎます。

また、『よくかんでゆっくり食べる』『早食いを避ける』など、食べ方を工夫するのも大切です。これにより空気の飲み込みを減らし、ガスの発生を抑えることができます。さらに、ストレス管理も重要です。ストレスは自律神経を乱し、腸の動きを不安定にします。『十分な睡眠』『リラックスする時間』『軽い運動』などを取り入れるとよいでしょう。

必要に応じて、乳酸菌製剤のような整腸剤を使用することもありますが、効果には個人差があります。

まとめると、『食事、便通、生活習慣』の3つを整えることが改善の基本です。そして、改善しない場合や他の症状がある場合は、医療機関での評価を受けることが大切です」

（オトナンサー編集部）