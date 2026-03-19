元欅坂４６で歌手の平手友梨奈が１８日深夜に放送されたテレビ東京系ドキュメンタリー「バタフライチルドレン〜皮膚の難病と生きる少年〜」のナレーションを務め、その声に多くの反響が寄せられた。同番組では、皮膚に水疱ができて破れてしまう症状が出る国の指定難病「表皮水疱（すいほう）症」と闘う１０歳の少年と家族を、２年にわたって密着取材。平手がナレーションを担当し、「声の力」で主人公たちの未来に向けた挑戦