俳優の中島裕翔さん（32）と新木優子さん（32）が11日、それぞれ所属事務所の公式サイトで結婚を発表しました。【映像】「作画同じ」と話題の芸能人夫婦たち中島さんは、「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います。これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続