《それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました》こうコメントしたのは俳優の神尾楓珠（27）と元欅坂46の平手友梨奈（24）。2月11日、結婚を発表した。2人の交際は公になっていなかっただけに、電撃婚として世間を驚かせた神尾＆平手。スポーツ紙記者は言う。「交際報道どころか、2人には共演歴もなかったのでより一層の衝撃を受けました。一部では知人を介して出会ったと報じられていますが、謎多き結婚はミス