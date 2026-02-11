俳優の神尾楓珠（27）が10日深夜、自身のインスタグラムを更新。平手友梨奈（24）との結婚を発表した。【写真】カッコいい！2ショットを公開した神尾楓珠＆平手友梨奈神尾は「私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります」と投稿