2月11日、俳優の神尾楓珠と元「欅坂46」の平手友梨奈が結婚を発表した。これまで目立った接点のない2人の電撃婚は衝撃を与えたが、意外な “共通点” が浮上しているようだ。神尾と平手はお互いのSNSに直筆署名入りの文書を投稿し、結婚を報告。《それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります》と、心境をつづっている。「神尾さんは2025年10