3月26日、俳優の神尾楓珠（27）が都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップ』オープニングイベントに出席。2月11日に元欅坂46の平手友梨奈（24）と連名で結婚を発表して以来、初の公の場となった。春らしいベージュのトレンチコート姿で登壇した神尾。桜をテーマにした同イベントにちなんで“お花見に欠かせないアイテム”を問われると、「カメラは必須かな」とコメント。“花見に行く予定は？”との質問には、「