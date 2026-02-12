2月11日、女優・平手友梨奈と俳優・神尾楓珠が電撃結婚を発表した。目立った共演のなかった2人の結婚に、世間では驚きの声が続出している。2人は自身のInstagramを更新し、連名による書面で結婚を報告。《それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります》とつづっている。投稿では、神尾の肩に平手が顎をのせ、2人が真剣な面持ちでカメラに目