中国で手術を控えた高齢者が、飼っていた猫をこれ以上世話することができなくなり、現金と共に猫をペット店の前に置いていったことが話題になっている。17日の香港サウスチャイナモーニングポスト（SCMP）によると、7日、中国雲南省楚雄のペット店の前でグレーのキャリーバッグ一つが見つかった。店の経営者スンさんは「最初は無責任な飼い主が猫を捨てて行ったと思って腹が立ったが、バッグを見るとそうではなかった」と話した。