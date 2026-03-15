佐藤綾乃スピードスケート女子で五輪3大会連続メダルの佐藤綾乃（29）＝ANA＝が15日、インスタグラムで今季限りでの現役引退を表明した。「たくさんの素敵な方々との出会いがあり、周りの環境や人に恵まれてきたスケート人生でした」などとつづった。北海道出身。高崎健康福祉大時代の2018年に21歳で平昌冬季五輪に初出場し、今季で引退する高木美帆（TOKIOインカラミ）らとともに団体追い抜きで優勝。冬季五輪の日本女子で当