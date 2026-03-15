「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンが準々決勝で敗退した。１−２の三回には、佐藤輝明の同点二塁打と森下翔太の３ランで逆転していた。森下は負傷した鈴木誠也の代わりに緊急出場していた。ネットでは劇的３ランを放った森下に「森下くんごめん」のお詫び投稿が相次いでいる。「森下じゃなくて周東だろ？とか思ってごめん」「宮崎の焼肉屋さん探すのが得意なだけじゃ