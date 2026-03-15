◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンがベネズエラに敗れ、２００６年の第１回大会以降、史上初めてWBCで４強進出を逃した。井端弘和監督（５０）は今大会で打線をけん引した大谷翔平投手（ドジャース）、鈴木誠也外野手（カブス）、吉田正尚外野手（Ｒソックス）、１次ラウンド（Ｒ）で４連勝突破に貢献した菅野智之投手（ロッキーズ）、山本由伸投手（ドジ