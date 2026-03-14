テレビアニメ『僕の心のヤバイやつ』（僕ヤバ）第3期が制作されることが決定した。2027年に放送予定で、あわせてキャラクターデザイン・勝又聖人氏によるお祝いイラストも公開された。【動画】【僕ヤバ】アニメ第3期制作決定！羊宮妃那&潘めぐみ&福山潤らキャストが歓喜も「こんな大事な日なのに堀江瞬は…」同作は、桜井のりお氏が『チャンピオンクロス』（秋田書店）で連載中の最新作で、コミックス累計発行部数は70