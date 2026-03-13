東急電鉄によりますと、きょう（13日）午後0時20分ごろに停電が発生し、東急東横線の「菊名」から、みなとみらい線の「元町・中華街」の間で運転を見合わせていましたが、午後9時50分ごろ、全線で運転が再開されました。