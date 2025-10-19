全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・学芸大学の焼酎酒場店『干支屋（ゑとや）』です。夏野菜と魚が彩る目にも楽しい料理と涼やかな焼酎ソーダ達筆な文字でびっしりと書かれた品書を眺めているだけで、あれもこれもと夢は広がるばかり。でもまずは旬の野菜たっぷりの「おばんざい盛」から始めるのが正解。これには、どんな料理にも寄り添う麦焼酎「情け嶋」をぜひ。おばん