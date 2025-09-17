いま注目の日本の烏龍茶や紅茶を存分に味わえるお店を厳選ご紹介。味わい豊かなお茶を満喫できるだけでなく一煎ずつの手淹れも魅力的！身近で楽しい「香り」のお茶を案内『norm tea house（ノーム ティー ハウス）』＠蔵前ほっと落ち着く、明るい店内。古民家を改装した空間で、烏龍茶や紅茶、煎茶など10種類以上が楽しめる。まずはおすすめの「生烏龍茶」を。烏龍茶といえば茶色？と思いきや焙煎が軽いので、透明なグリーンに近い