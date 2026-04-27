運賃値上がり「影響アリ」は6割以上乗りものニュースでは、2026年3月14日から約1か月間、鉄道のダイヤ改正に関するアンケートを実施しました。 【アンケート結果】これが運賃値上げの影響です（画像）アンケートでは、回答者のおよそ3分の2以上がその影響を実感しているという結果となり、特に「運賃の値上げ」に関する影響を感じる回答が多く挙がりました。利用する路線において、今回のダイヤ改正に伴う運賃の改定があった