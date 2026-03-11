オープン戦巨人2―15ソフトバンク（2026年3月11日みずほペイペイD）巨人・リチャード内野手（26）が、2回に左手甲付近に死球を受け、4回の守備から途中交代した。球団は、福岡市内の病院で検査を受け、左手甲の小指側にある「左第五中手骨」の骨折と診断されたと発表した。春季キャンプから1軍に同行し、三塁のレギュラー争いに加わっており、オープン戦はここまで8試合に出場して16打数1安打と苦しんでいた。およそ2