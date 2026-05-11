ことし1月、福岡市東区のマンションで住人の大学生が死亡した事件についてです。警察は「スパーリングをしていた」と通報した知人の男を、近く傷害致死の疑いで書類送検する方針を固めました。この事件はことし1月、福岡市東区東浜にあるマンションの一室で、住人の大学生、杉本匠海さん（22）が意識不明の状態で見つかり、その後、死亡したものです。死因は外傷性ショックで、ろっ骨が折れていたほか、全身に皮下出血があり