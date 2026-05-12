西日本シティ銀行の村上英之頭取は12日、行員が支店の執務室内を撮影した画像などを交流サイト（SNS）に投稿し、拡散された問題に関し「多大なご迷惑とご心配をおかけした」と謝罪した。福岡市で開かれた決算会見で述べた。