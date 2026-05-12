ことし1月、福岡市のマンションで住人の大学生が死亡した事件で、警察は12日、自殺したとみられる知人の男を容疑者死亡のまま、傷害致死の疑いで書類送検しました。この事件はことし1月、福岡市東区東浜にあるマンションの一室で、住人の大学生、杉本匠海さん（22）が意識不明の状態で見つかり、その後、死亡が確認されたものです。杉本さんは、過去に同じ職場で働いていた27歳の男と同居していて、男が「スパーリングをして