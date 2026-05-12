大型連休が終わり、各地の学校では遠足や校外学習のシーズンを迎えている。そんな中、SNS上では「遠足のおやつ代」をめぐる投稿が話題だ。ある保護者が、子どもの校外学習のおやつ代が「100円まで」と決められていることに驚き、「何を買えばいいのか」という困惑を投稿したところ、X上ではさまざまな意見が寄せられている。 【画像】「おかし（100えんまで）」と書かれた校外学習のしおり 「100円まで」校外学習のおやつ