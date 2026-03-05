コロナ禍をきっかけに一気に身近なサービスとなったフードデリバリー。出前館やUber Eatsに加え、menuなど複数のアプリがしのぎを削るが、市場全体はここ数年横ばいで伸びていない。 そんな中、北欧発の「Wolt（ウォルト）」が4日にサービスを終了し、日本市場から撤退した。トレードマークの水色のバッグが記憶に残っている人も多いだろう。フードデリバリーについて、3日放送