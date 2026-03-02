2026年2月26日、結成15周年の節目に突如として活動休止を発表した人気ロックバンド「MY FIRST STORY（マイ・ファースト・ストーリー）」。ボーカルのHiroと、2024年10月13日に結婚を発表した妻で女優の山本舞香の今後の動向に、大きな注目が集まっている。マイファスは26日、公式SNSを通じて《各メンバーが自分自身と向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間としてMY FIRST STORYとしてのバンド活動を休止する事を決断致