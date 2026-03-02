2026年2月26日、結成15周年の節目に突如として活動休止を発表した人気ロックバンド「MY FIRST STORY（マイ・ファースト・ストーリー）」。ボーカルのHiroと、2024年10月13日に結婚を発表した妻で女優の山本舞香の今後の動向に、大きな注目が集まっている。

マイファスは26日、公式SNSを通じて《各メンバーが自分自身と向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間としてMY FIRST STORYとしてのバンド活動を休止する事を決断致しました》と電撃発表。ファンクラブ限定ライブと同日におこなわれた発表に、ファンからは驚きと悲しみの声があふれ返った。

バンドとしての歩みを「一度立ち止まる」決断を下したHiro。その裏で、にわかに “ある計画” が囁かれていたという。

「じつは、マイファスの活動休止が現実味を帯びてきた頃から、『休止を機に、夫婦で海外移住を計画しているのではないか』という噂が広まりました。移住先の第一候補として名前があがったのは、ハワイです」（芸能プロ関係者）

結婚を発表した際は、SNSで連名の直筆署名とともに仲睦まじいツーショットを多数公開し、大きな反響を呼んだ2人。Hiroの父は森進一、母は森昌子、兄はONE OK ROCKのTakaという超サラブレッドの音楽一家であり、山本もドラマやバラエティで引っ張りだこの人気女優だ。

そんな超ビッグカップルが、芸能活動よりもハワイ移住を検討していたというのだが、現在その計画は “一時ストップ” の状態にあるという。前出の芸能プロ関係者が内情を明かす。

「Hiroさんはかなり疲弊しているらしく、いきなり海外で新生活を始めるというアグレッシブな状態ではないようです。心と体を休めるため、『まずは日本でゆっくりしたい』という休養フェーズに入っているのでしょう」

表舞台の第一線で走り続けてきた2人にとって、夫婦水入らずのゆっくりした時間を過ごすことが最優先のはず。そんななかで、新天地を探す動きもあるという。

「離島で過ごしたいという思いもあるそうですよ。2025年9月27日に放送された紀行番組『Google Pixel presents ANOTHER SKY（アナザースカイ）』（日本テレビ系）への出演が大きなヒントになっています。

当時、山本さんがMCを務めていた同番組にHiroさんがゲスト出演し、夫婦でのテレビ初共演を果たしました。その際、Hiroさんがロケ地として訪れたのが沖縄県の西表島だったんです。

大自然に触れ、都会の喧騒から離れた時間を過ごしたHiroさんは、西表島の環境に深く魅了されていました」（前出・芸能プロ関係者）

この体験が、2人の移住計画に新たな選択肢をもたらしたようだ。

「円安も進んでいるなか、いきなりハードルの高い海外へ移住する前に、まずは日本の離島への移住、あるいは長期滞在を検討しているという話が出ていますね。最初から家を購入するのではなく、賃貸で別荘のように借りて住むという気軽なスタイルも想定しているようです」（前出・芸能プロ関係者）

当初の「ハワイ移住」から一転、国内の離島へと話が二転三転している背景には、有名人夫婦ならではの事情も絡んでいる。

「身も蓋もない話ですが、結局のところ、ハワイは日本人が多すぎるんですよ。のんびり羽を伸ばそうと思ってハワイに行っても、日本人観光客にスマホで写真を撮られたり、SNSで拡散されたりするリスクは圧倒的に高いですね。むしろ東京にいるより目立ってしまう可能性すらあります。

そのため、より人目を気にせず、夫婦水入らずで静かに過ごせる日本の離島を現実的な視野に入れ始めたのでしょう。

とはいえ、周囲の関係者からすると、休養はいいとしてもこのまま “隠居” されては困るというのが本音ですよね。Hiroさんの音楽的な才能はもちろん、山本さんのタレントパワーも非常に大きいですから。

あくまで長期的に活動するための “一時的” なお休みにしてほしいとハラハラしているそうです」（同）

26日の活動休止発表の際、「いつか戻って来る日まで」というメッセージを残したMY FIRST STORY。華やかなスポットライトから少し距離を置き、英気を養ったHiroが再びステージに立つ日を、ファンは待ち望んでいる。