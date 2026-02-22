◆報知新聞社後援第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）大阪マラソンが開催され、元プロ野球・阪神の原口文仁さん（３３）が初マラソンを５時間２４分１７秒で完走した。原口さんは、１９年１月に進行程度「ステージ３ｂ」の大腸がんと診断された。手術を受けたのち、同年６月に実戦復帰。昨年、１６年にわたる現役生活にピリオドを打った。人生の再出発として挑んだ