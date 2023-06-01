◇セ・リーグ阪神1―0広島（2026年4月26日甲子園）阪神・藤川監督は、王手をかけてから4試合目で監督通算100勝目を挙げた。「167試合目」での到達は、巨人・原辰徳監督に並ぶセ・リーグのスピード記録になった。「タイガースの首脳陣、スタッフ全体でつくり上げているので、チームワークが結果として表れているというのは単純にうれしい」3投手のリレーで零封勝ち。「最も好きな勝ち方」の1―0で、節目の勝利を飾った