史上最速リーグ優勝から4日後の9月11日。阪神で今季初となるスタメン出場を果たしたのが、原口文仁内野手（33）だ。【画像】原口文仁だけじゃない…今オフの“厳しい人員整理”で候補に挙がる阪神選手たち球界の“がんサバイバー”として知られる原口。「19年に大腸がんを公表。ステージ3Bまで進行していましたが、同年1月に手術を受けて5月に実戦復帰し、6月に一軍に合流すると、代打でタイムリーを放ってお立ち台に上がりま