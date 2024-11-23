2024年シーズン、球団史上ワーストの91敗を喫し、最下位に低迷した西武だが、FA補強に動かないことがメディアで報じられている。若手の伸び悩み、迫力不足の打線低迷の要因は深刻な貧打だ。今季はリーグワーストの350得点。規定打席に到達した選手は源田壮亮外崎修汰のみで、2ケタ本塁打をマークした選手が1人もいなかった。得点力不足は今年に限った話ではない。かつては秋山翔吾（現広島）、浅村栄斗（現楽天）、山川穂高（現