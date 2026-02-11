ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー女子距離スプリント・クラシカルスキーで、板からフッ素成分が検出され失格となった韓国女子選手２人について、原因が判明し話題となっている。同種目では、予選ハン・ダソムとイ・ウィジンの韓国選手２人が、スキーから禁止物質「フッ素ワックス」が検出されたとして失格処分となった。韓国メディア「ソウル新聞」によると、大韓体育会の関係者が「検査結果を確認したところ、フ