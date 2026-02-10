早くもキャンプ地入りし、2026年シーズンを始動したドジャース・大谷翔平（31）。昨年4月に妻・真美子さん（29）との間に第一子となる娘が誕生したが、今年も家族に関する話題が反響を呼んでいる。【写真を見る】長女が手を上げて…大谷が投稿した久々の「娘写真」。ファミリーでハワイで過ごしていた真美子さんとの“黒白カップルコーデ”も大谷は2月6日（現地時間）、米テレビ番組『Access Hollywood（アクセス・ハリウッド