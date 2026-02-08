やはり地元での支持は圧倒的でした。鳥取1区で、前首相、石破茂さんが当選を確実にしました。前回は、応援演説で全国を飛び回り一度も地元入りできませんでしたが、今回は選挙期間の半分を鳥取で活動。盤石の勝利です。