米国のスティーブン・スピルバーグ監督（79）が、12日に北米公開される（日本公開10月1日）人類の知られざる秘密と未知の現象を描くSF超大作「ディスクロージャー・デイ」のプロモーションで宇宙人の存在を示す圧倒的な証拠があると語った。「宇宙戦争」（2005年）や「E.T.」（1982年）、「未知との遭遇」（1977年）などで地球外生命体の存在について問いかけてきたスピルバーグ監督は、亡き母が「宇宙で知的生命体が私たちだけな