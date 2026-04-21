石破茂前首相が2026年4月21日にXで、活動報告にあたって岸田文雄元首相の名前を挙げたが、そこで用いられた「肩書」にツッコミが相次いでいる。「岸田総理と私が最高顧問をつとめます」石破氏は投稿で、「地域の産業活性化推進議連」第12回総会に出席した際の写真を公開しながら、「地域の産業活性化推進議連は、岸田総理と私が最高顧問をつとめます」と伝えた。今後の活動について「地方こそデジタルやAI、ロボットや無人機の活用