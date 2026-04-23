自民党の石破茂前首相がこのほど、都内で行われた民間のシンポジウムに参加し、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖が長期化した場合に「節約を呼びかけるのは当たり前」「ライフスタイルの変化をお願いしなければならないことはある」と高市政権に問題提起した。さらに、ガソリン価格の上昇を抑える補助金について、現状では「どこかで行き詰まる」と指摘した。その現場に主催者として同席していたジャーナリストの深