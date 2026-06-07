「アンガーマネジメント」なる言葉が一般的になったのは平成に入ってからか。たまりにたまった、あるいは一時的な“怒り”をコントロールしたり抑えたりすることができず、とんでもない行動に出てしまう。それが殺人、それも「家族を皆殺しにして」という凶行にまで至ってしまったら……昭和58年6月、東京・練馬区で起きた一家5人惨殺事件の衝撃は凄まじいものだった。（全3回の第1回）【写真で見る】衝撃の事件に世間は震撼した…