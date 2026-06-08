『時をかける少女』や『サマーウォーズ』などを手掛けた映画監督・細田守氏の映像世界を体感できる展覧会「細田守の原点／展」が、2026年6月20日〜8月31日の期間に、東京都中央区の「CREATIVE MUSEUM TOKYO」で開催される。以降、大阪・福岡を巡回する。【画像】「細田守の原点／展」ビジュアル、3作品の印象的なシーンも『時をかける少女』公開20周年を記念して開催される展覧会。同作に加え『サマーウォーズ』『おおかみこどもの